Var med til at starte Bon Jovi: Tidligere bassist død

Bassisten og guitaristen Alec John Such, et af de stiftende medlemmer af rockbandet Bon Jovi, er død 70 år gammel.

Det skriver det amerikanske medie Variety, der henviser til, at både Bon Jovi som band og Jon Bon Jovi som person har delt nyheden på sociale medier.

Dødsårsagen er endnu ukendt.

Such forlod Bon Jovi i 1994, fordi han var udbrændt. Dengang sammenlignede bandet hans stop med en katastrofe på linje med eksempelvis Bill Wymans stop i The Rolling Stones.

Da bandet blev indlemmet i Rock & Roll Hall of Fame i 2018 var Alec John Such dog til stede og genforenet med bandet.

Efter stoppet i 1994 besluttede man, at han ikke skulle officielt erstattes. I stedet blev han uofficielt erstattet af Hugh McDonald.

I 2016 blev McDonald så mange år efter dog officielt indlemmet som bassist i Bon Jovi.

'Det knuser vores hjerter at høre nyheden om vores kære ven Alec John Such's dødsfald', skriver Bon Jovi blandt andet i deres opslag, og fortsætter:

'Han var en original. Som et stiftende medlem af Bon Jovi var Alec central i forhold til bandets dannelse. For at være ærlige, så fandt vi vores vej til hinanden via ham. Han var en barndomsven til Tico (trommeslager Hector Juan Samuel "Tico" Torres, red.), og han sørgede for at få Richie (Sambora, red.) til at se os øve'.

'Alec var altid vild og fuld af liv. I dag bringer disse specielle minder et smil på mine læber og fremtvinger en tåre i øjenkrogen. Vi vil savne ham meget', lyder det.

Alec John Such fortsatte med at spille musik efter stoppet i Bon Jovi i 1994, men i 2001 trak han sig helt tilbage fra branchen.

Det skete, efter at han havde været sammen med bandet en allersidste gang på Giants Stadium i slutningen af deres One Wild Night Tour.