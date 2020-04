Vegansk rocklegende: Kødædere skyld i corona

Guitaristen Brian May fra Queen siger, pandemien bør få verdenssamfundet til at omlægge kostvaner

Brian May mener, veganisme er vejen frem, hvis vi skal undgå virus som corona i fremtiden.

Guitaristen fra det legendariske rockband Queen udtaler til musiksitet NME, at verden er 'tvunget i knæ' som følge af, at menneskeheden spiser dyr.

Stjernemusikerens pointe er, at pandemien angiveligt havde sit udspring på et marked for salg af levende dyr i den kinesiske by Wuhan, hvor blandt andet flagermus sælges som føde:

- Det er det centrale problem. Jeg synes, det er tid til at genoverveje, hvorvidt vi bør spise dyr. Vi bør kunne leve på en måde, der ikke misbruger andre arter, siger Brian May, der har været veganer siden januar.

Lidt middelalderligt

Guitaristen bakkes op af Paul McCartney, som forleden kritiserede de kinesiske kødmarkeder:

- Jeg håber virkelig, at det her vil få den kinesiske regering til at sige, 'Ok gutter, vi bliver nødt til at være super opmærksomme på hygiejnen her'. Lad os se det i øjnene, at det er lidt middelalderligt at spise flagermus.

Paul McCartney forklarede sig til radioværten Howard Stern. Ikonet fra The Beatles har været vegetar siden midt i 1970'erne.

En anden engelsk musikgigant, Ozzy Osbourne, vakte opsigt, da han i 1982 bed hovedet af en flagermus under en koncert i Iowa. En fan kastede pattedyret op på scenen, og rocksangeren troede fejlagtigt, det var et legetøj lavet af gummi.

Efter koncerten røg Ozzy Osbourne på hospitalet, hvor han blev vaccineret mod rabies.