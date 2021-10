Ventetiden er slut: Nu er hun tilbage

Verdensstjernen Adele teaser på YouTube for sin nye sang, 'Easy on Me', der udkommer 15. oktober. Hør klippet her i artiklen

Fans af Adele kloden over har ventet siden 2015 på ny musik fra den britiske sanglærke, hvis tidligere album '21' fra 2011 nu er det bedst sælgende i dette århundrede på verdensplan.

Det indeholdt hits som 'Rolling in the Deep', 'Set Fire to the Rain' og 'Someone Like You'.

Nu er ventetiden ovre, og der er spritny musik fra Adele Laurie Blue Adkins, som hendes borgerlige navn lyder.

Den 15. oktober smider Adele således singlen 'Easy on Me' på gaden, og det fejrer hun med en teaser på YouTube, der er lagt ud i dag, og hvor man kan høre en kort bid på 22 sekunder af det nye nummer.

Artiklen fortsætter under YouTube-klippet ...

Lydbidden fra den 33-årige Adele kommer blot få dage efter, at mystiske billboards med teksten '30', uden anden forklaring, begyndte at poppe op verden over i blandt andet Dubai og Irland.

Det har ledt til forhåbninger blandt fans, og mange tror således nu, at der kommer et helt album fra Adele senere i 2021, og at titlen er netop '30'.

Adeles tidligere albumtitler lyder '19' (2008), '21' (2011) og '25' (2015), der har refereret til hendes alder ved udgivelsen.

Hvorfor det nye album, hvis hendes fans' forhåbninger bliver til virkelighed, skulle hedde '30', når Adele fyldte 33 år i maj, er uvist.

Adele har dog tidligere udtalt til James Corden i Carpool Karaoke, at albummet '25' ville blive det sidste, der bare hendes præcise alder som titel på udgivelsestidspunktet.

Det kan ses efter cirka 7:33 min. ved at klikke på linket ovenover.

Sikkert er det dog, at Adele, når den nye musik udkommer, vil fremstå på scenen i en noget tyndere udgave en sidst.

Hun har således gennem de seneste par år tabt sig gevaldigt og fremstår mere trimmet og fit end nogensinde.

Læs mere om det her og her.