Verdens vildeste skolekoncert

Den 31-årige britiske hitmager Ed Sheeran, der netop nu på turné i New Zealand, har tilsyneladende så meget luft i programmet, at han har tid til at overraske skolebørn med sine sange.

Forleden fik 900 børn på Manurewa Intermediate-skolen i byen Auckland deres livs overraskelse, da skoleinspektøren meddelte dem, at der var planlagt et arrangement i gymnastiksalen, som de var tvunget til deltage i.

Hverken lærere eller elever vidste, hvad der ventede dem, men pludselig trådte 'The Shape of You'-sangeren op på scenen og spillede tre sange til stor begejstring for de måbende skoleelever. Det skriver flere medier, blandt andre Daily Mail.

Et foto fra surprisekoncerten er blevet delt af skolen på Instagram, hvor de skriver: 'Hvilken uvirkelig oplevelse at få en eksklusiv optræden af Ed Sheeran i dag. Wow!'

Fredag og lørdag spiller Ed Sheeran koncert for væsentlig flere end på den heldige skole. Her optræder han for i alt 100.000 publikummer, når han går på scenen til to udsolgte koncerter.

Sidste år spillede Ed Sheeran fire udsolgte koncerter på Amager, der tiltrak flere end 150.000 publikummer i alt.