Verdenskendt rapper skudt: Flere anholdt

En skudepisode sendte onsdag kort efter midnat amerikansk tid den verdenskendte rapper Lil Tjay akut på operationsbordet.

Nu er tre gerningsmænd anholdt i sagen, skriver det velinformerede og anerkendte kendismedie TMZ, der også sætter navn på personen, der udløste skuddet.

Rapperen Lil Tjay har syv millioner følgere på Instagram og op mod 300 millioner visninger på nogle af sine mest sete YouTube-videoer. Lil Tjay, der har det borgerlige navn Tione Jayden Merritt, regnes af flere for at være blandt USA's bedste rappere.

Onsdag blev han skudt. Gerningsmanden er ifølge dokumenter i sagen frigivet af Bergen County en mand ved navn Mohamed Konate. Konate forsøgte angiveligt at begå et væbnet røveri mod Lil Tjay og to andre mænd, der var sammen med rapperen.

Mohamed Konate er blandt andet anholdt for mordforsøg og væbnet røveri. Derudover er to andre mænd også anholdt i sagen.

Der er endnu ikke meldt noget officielt ud om Lil Tjays tilstand, men en kilde fortæller til TMZ, at rapperen er i bedring efter sin operation, men fortsat indlagt.

Flere af Lil Tjays amerikanske rap-kollegaer, eksempelvis French Montana, har udtrykt dyb bekymring på sociale medier efter skudepisoden.