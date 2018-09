Verdenskendt sangerinde: - Jeg var utro med escortpiger

Britiske Lily Allen afslører på Instagram, at hun var sin eksmand utro med escortpiger under turné

Det var egentlig meningen, at 33-årige Lily Allen først ville offentliggøre sin hemmelighed, når hendes selvbiografi 'My Thoughts Exactly' udkommer til september.

Men fordi det britiske medie Daily Mail har fået fingre i oplysningerne før tid, ser hun sig nødsaget til at fortælle det til omverden, før avisen gør det for hende.

'Jeg gik i seng med escortpiger, mens jeg var på turné. Jeg gjorde det, fordi jeg var ensom og på udkig efter noget. Jeg er ikke stolt over det, men jeg er heller ikke flov. Jeg gør det ikke længere. Daily Mail vil udgive historien i morgen, fordi nogen har lækket den, og de vil uden tvivl få den til at lyde værre end den er. Så, jeg vil bare lige give jer en advarsel', skriver hun i billedteksten.

Utroskaben med escortpigerne fandt sted i 2014, mens hun var på turné med sit 'Sheezus'-album. På det tidspunkt var sangerinden gift med Sam Cooper, som hun har to børn med. Parret blev skilt tidligere i år efter syv års ægteskab.

Lily Allen har altid været meget ærlig om sit liv, og tidligere har hun fortalt om sine problemer med at blive gravid. Hun har blandt andet fortalt åbenhjertigt om sine oplevelser med spontane aborter og et dødfødt barn.

Kendt fra Myspace

I 2005 blev Lily Allen 'opdaget', da hun begyndte at lægge sin egen musik ud på sitet MySpace. Det udløste en pladekontrakt og et musikalsk gennembrud.

Onde tunger sagde, at Allen kun fik pladekontrakten med selskabet Regal Recordings, fordi hendes far er den kendte komiker Keith Allen.

Men uanset om hun fik pladekontrakten på grund af sit efternavn eller ej, så har Lily Allen formået at holde liv i sin musikkarriere og har udgivet fire album.

Hun har været involveret i offentlige skænderier med Katy Perry og Kylie Minogue, og være aktiv på den politiske scene.

Det seneste album, 'No Shame', er udgivet i år i kølvandet på sin skilsmisse, og i oktober drager hun på verdensturné med sin 'No Shame'-tour.

