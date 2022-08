Verdenskendt sangskriver er død

Den verdenskendte sangskriver Lamont Dozier er død 81 år gammel.

Det skriver Aftonbladet.

Mange steder beskrives han som en regulær Motown-legende. Dozier har da også skrevet store hits for store soul-navne som The Supremes, Four Tops og Marvin Gaye, ligesom han bl.a. har skrevet Phil Collins-hittet 'Two Hearts'.

For The Supremes, der som bekendt havde Diana Ross i front, skrev Dozier bl.a. kæmpehits som 'You Can't Hurry Love' og 'Baby Love'.

'Hvil i fred, far', skriver sønnen Lamont Dozier Jr. på Instagram og bekræfter dermed dødsfaldet.

Dozier tilhørte sangskriver- og producerteamet Holland-Dozier-Holland, der bestod af Dozier selv samt brødrene Brian og Eddie Holland.

Troen skrev og producerede mange verdenskendte melodier i den berømmede Motown-genre, og de blev indlemmet i den såkaldte Songwriters Hall of Fame helt tilbage i 1988, ligesom de blev optaget i Rock and Roll Hall of Fame i 1990.