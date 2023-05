Verdensstjerne aflyser alle koncerter

Den canadiske superstjerne Celine Dion har valgt at aflyse alle koncerter indtil april 2024, da hun fortsat modtager medicinsk behandling for unavngiven sygdom, der forhindrer hende i at optræde

Den canadiske verdensstjerne Celine Dion har valgt at aflyse alle sine shows på den længe ventede 'Courage'-turné i 2023 og 2024 på grund af 'helbredsmæssige årsager'.

I pressemeddelelsen bliver det ikke oplyst, hvad der holder den 55-årige sanglærke fra spotlyset. Andet end at hun er underlagt medicinsk behandling, der forhindrer hende i at optræde.

Det oplyser canadieren i en pressemeddelse.

Danske fans af den canadiske superstjerne har ventet siden oktober 2019, hvor billetterne først blev sat til salg. Foto: Doug Peters/Ritzau Scanpix

'Jeg er ked af at skuffe jer alle sammen igen. Jeg arbejder virkelig hårdt på at komme tilbage på fuld styrke, men det at turnere kan være virkelig hårdt, selv når man er på 100%.' skriver verdensstjernen i pressemeddelelsen og uddyber:

'Det er ikke fair, at jeg bliver ved med at udskyde koncerterne, og selvom det gør ondt helt inde i hjertet på mig, så er det bedst, at vi aflyser det hele, indtil jeg er fuldstændig klar til at stå på scenen igen.'

'Og I skal alle sammen vide, at jeg giver ikke op... og jeg kan ikke vente, til jeg kan se jer igen!'.

Vedvarende muskelspasmer

Det fremgår ikke direkte af pressemeddelelsen, men sangerinden har tidligere udtalt, at hun er diagnosticeret med den sjældne sygdom SPS ('Stiff Person Syndrome', red.).

SPS er en neurologisk lidelse, der er kendetegnet ved stivhed i musklerne samt smertefulde muskelkramper. Disse sygdomstræk har tidligere voldt den canadiske verdensstjerne så 'alvorlige og vedvarende muskelkramper', at hun har måttet flytte selvsamme turné.

Sidste gang den canadiske sangstjerne optrådte på en scene, var tilbage i 2019 i London, men siden har hun ikke haft spotlyset på sig på grund af sine kvaler med den neurologiske lidelse.

Til trods for sin neurologiske lidelse er Celine Dion aktiv i filmen 'Love Again', hvor hun både optræder som skuespillerinde og synger filmens soundtrack. Foto: Lucas Barioulet/Ritzau Scanpix

Længe ventet skuffelse

Turneen var sat til at starte op igen 26. august 2023 i Amsterdam og skulle lægge vejen forbi Royal Arena i København 23. og 24. september 2023, men disse koncerter er selvfølgelig også blevet aflyst.

Celine Dion havde oprindeligt startet turneen før coronapandemien, hvor hun nåede at optræde 52 gange i Nordamerika, før pandemien satte en stopper for den verdensomspændende turné.

De oprindelige 'Courage'-billetter blev sat til salg tilbage i oktober 2019, og de forventingsfulde, men nu skuffede Celine Dion-fans, der har købt en billet, vil få refunderet deres billet til den oprindeligt betalte købspris.

Senest har 'My Heart Will Go On'-sangeren været aktuel både som skuespillerinde og med soundtracket til Rom-Com-filmen 'Love Again', der netop har ramt biograferne verden over.