Verdensstjerne aflyser alt: Skal på afvænning

Sinead O'Connor har været meget igennem i de seneste år, og nu er det blevet for meget for den 53-årige sangerinde.

På Twitter fortæller hun, at hun aflyser alle koncerter indtil 2022, så hun i stedet kan gå i behandling for en afhængighed af stoffer og psykiske traumer.

' (...) for jeg har haft seks meget traumatiske år, men i år slutter det, skriver hun og tilføjer, at hun nu vil have det bedre.

Verdensstjerne sultede i sit eget hjem

I årevis har hun været afhængig af hash, men det er ikke det eneste, hun på det seneste har misbrugt, fortæller hun.

'I år mistede jeg en, jeg elskede, og det har påvirket mig så hårdt, at jeg kortvarigt blev afhængig af et andet stof end hash. Jeg har været afhængig af hash i 34 år. En hel levetid,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg voksede op med masser af traumer og misbrug. Derefter gik jeg direkte ind i musikbranchen, og jeg lærte aldrig at have et normalt liv. Jeg tog mig aldrig tid til at hele. Jeg var heller ikke klar til det,' skriver hun og beder samtidig om forståelse fra sine fans, og hun lover, at hun i 2022 vender tilbage med et nyt album og en turné.

Verdensstjerne konverterer til Islam

I 2018 fortalte hun, at hun havde valgt at konvertere til islam. I den forbindelse skiftede hun navn til Shuhada' Sadaqat. Hun er dog fortsat kendt som Sinead O'Connor, som også er det navn, hun optræder under.

'Nothing Compares 2 U'-sangerinden har flere gange tidligere fortalt om sin hårde opvækst, der har givet hende mange problemer som voksen. Nu kan der dog være håb for, at hun for alvor får det bedre igen.