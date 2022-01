Verdensstjerne aflyser: Stadig for syg

Den canadiske verdensstjerne Céline Dion tager en ufrivillig pause fra landevejen og aflyser en række koncerter, mens hun arbejder på at blive rask.

Den 53-årige sanglærke lider således fortsat af det, hun kalder 'alvorlige og vedvarende muskelkramper', og det har fået hende til at trække stikket på det resterende af sin amerikanske del af Courage World Tour, der skulle være løbet af stablen fra 9. marts til 22. april.

Det skriver People.

'Jeg håbede virkelig på, at jeg ville være klar nu, men jeg må åbenbart bare være mere tålmodig og følge det, mine læger ordinerer. Der er en masse organisering og forberedelse i forbindelse med mine shows, så vi skal tage nogle beslutninger nu, som kommer til at påvirke planerne om to måneder,' skriver Céline Dion på sin hjemmeside og fortsætter:

'Jeg glæder mig til at være tilbage ved godt helbred og komme på den anden side af pandemien, og jeg kan ikke vente med at være retur på scenen igen. I mellemtiden er jeg meget rørt over de opmuntrende ord, som alle har sendt mig på sociale medier. Jeg kan mærke jeres kærlighed, og det betyder alverden for mig,' skriver sangerinden.

Turne sat i bero

Hun har allerede overstået 52 koncerter i det amerikanske, men turneen blev sat i bero af coronapandemien tilbage i marts 2020.

Touren vil nu i stedet efter planen blive igangsat igen i maj, hvor det gælder den europæiske og mellemøstlige del af Courage World Tour.

Det er i øvrigt ikke det eneste, Céline Dion har måttet skuffe sine fans med på det seneste.

I november sidste år udskød hun således sit nye faste engagement på det storslåede The Theatre Resorts World Las Vegas. Også her var årsagen Dions muskelkramper, der forhindrede hende i at kunne optræde.

Céline Dion optræder i Royal Arena på Amager 31. august og 1. september 2022 - hvis muskelkramperne vel at mærke er forsvundet.