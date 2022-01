Verdensstjerne anklages for voldtægt

Den 32-årige popstjerne Chris Brown skulle angiveligt have voldtaget en unavngiven kvinde på en yacht, der lå til kaj ved en ejendom i Miami, som ejes af rapper-kollegaen P. Diddy.

Ifølge søgsmålet, der er indhentet af TMZ, skulle hændelsen være sket 30. december 2020, hvor kvinden fik tilbudt en drink af Chris Brown, mens de snakkede sammen.

Efter popsangeren havde fyldt hendes glas anden gang, påstår kvinden, at hun begyndte at føle sig 'desorienteret, fysisk ustabil og faldt ind og ud af søvn'.

Den anonyme kvinde, der er danser og model, hævder, at sangeren gik fra at være venlig til at voldtage hende på ganske få minutter, efter han havde ført hende ind i et soveværelse, mens hun angiveligt var bedøvet.

Kvinden påstår ligeledes, at hun mumlede, han skulle stoppe, men at han blev ved med at voldtage hende for til sidst at springe op og meddele, at nu var han 'færdig'.

Chris Brown er endnu ikke vendt tilbage på anklagerne. Foto: Scott Roth/Ritzau Scanpix

Kvinden, der har sagsøgt Chris Brown og kræver erstatning på 133 millioner kroner, forklarer ifølge retsdokumentet, at den påståede voldtægt har været årsag til alvorlig følelsesmæssig stress.

Kvindens advokater, Ariel Mitchell og George Vrabeck, oplyser til TMZ, at deres klient ikke har meldt Chris Brown til politiet på daværende tidspunkt, fordi hun var flov over hændelsen.

Det er stadig uvist, hvordan Chris Brown forholder sig til anklagerne mod ham. TMZ har forsøgt at få en kommentar fra sangeren, men han er ikke vendt retur.