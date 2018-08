Verdensstjerne død: Efterlader giga-formue

Soul-dronningen Aretha Franklin døde i sidste uge, men selvom hun var ud af en religiøs familie - med en far, der var en anset præst i Detroit - betyder det ikke, at hun døde fattig som en kirkerotte.

Man kan roligt sige tværtimod.

Med 73 hits på Billboards Hot 100-liste gennem sin seks årtier lange karriere, ikke mindre end 18 Grammy-statuetter og et utal af koncerter gjorde hun sig fortjent til prædikatet i magasinet Rolling Stone 'Største sanger nogensinde', og hun havnede aldrig i pengenød.

Respect: Stor stemme forstummet

Ifølge Celebrity Net Worth var hun da også ved sin død som 76-årig god for 80 millioner dollar, knapt en halv milliard kroner, skriver Daily Star

.

'The Queen of Soul' er udnævnt til den største sanger nogensinde. AP Photo

Blå bog Aretha Franklin Navn: Aretha Louise Franklin. Alder: 76 år. Fødested: Memphis, Tennessee. Søn/datter af: Pastor og gospelsanger Clarence La Vaughn og gospelsanger Barbara (Siggers) Franklin. Nationalitet: Amerikansk. Karriere: Sangerinde. Civilstand: Gift med Ted White 1961-1969, gift med Glynn Turman 1978-1984. Børn: Fire sønner. Hun fødte sin første søn, da hun var 12 år gammel. Facts: Modtog 18 grammyer, som hædrer den bedste musik, nomineret til 44. Havde 73 singler på den amerikanske hitlistes top-100, det har ingen andre kvindelige artister overgået. Medlem af Rock & Roll Hall of Fame som første kvinde. Havde en vokal, der strakte sig over fire oktaver. Lærte sig selv at spille klaver uden at kunne læse noder. Hendes far blev skudt under et røveri og lå i koma fra 1979-1984, indtil han døde. Hits: Et kort udvalg: Respect, A Natural Woman, I Knew You Were Waiting, Bridge over Troubled Water, Chain of Fools, I Never Loved a Man (The Way I Love You). Kilde: CNN. Vis mere Luk

Aretha Franklin gjorde sig bemærket indenfor genrer som gospel, soul, pop og opera - og hendes mest mindeværdige hits lavede hun for Atlantic-selskabet med sange som 'Respect', 'Think', 'Chain of Fools' og 'I Never Loved a Man (the way I Love You)'.

Hun var den første kvinde, der blev indlemmet i Rock & Roll Hall of Fame, og hun modtog også den højeste civile orden i Amerika, 'The Presidential Medal of Freedom'.

Dronningen af soul er død