Verdensstjerne for retten: Nægter alt

Ed Sheeran har vidnet i en sag om plagiering af hittet 'Shape of You'

Der findes nok næppe et menneske, der ikke har hørt Ed Sheerans monsterhit 'Shape of You'.

Nu har sangen dog været årsag til, at den britiske popsensation har måttet en tur forbi højesteret for at give vidneforklaring i en sag, hvor han er anklaget for plagiat.

Det skriver BBC.

Mandag afgav Ed Sheeran sin forklaring for retten. Han afviste blankt de specifikke anklager fra de to sangskrivere Sami Chokri og Ross O'Donoghue, som mener, at dele af 'Shape of You' fra 2017 er kopieret fra deres arbejde.

De mener, at den del af sangen, hvor Ed Sheeran synger 'Oh I' minder slående om Chokris sang 'Oh Why', som udkom i 2015.

Ed Sheeran har hittet med adskillige sange, og 'Shape of You' tilbragte hele 14 uger som nummer et på den britiske hitliste. Foto: Phil Noble/Ritzau Scanpix

Vil være fair

Ed Sheeran erkendte, at han ofte får hjælp af en række kunstnere, men at han altid krediterer dem for deres arbejde.

- Jeg har altid forsøgt at være fuldstændig fair i forhold til at kreditere dem, der bidrager til de sange, jeg skriver. Jeg refererer til andres arbejde somme tider, når jeg skriver sange, det gør mange sangskrivere, sagde han i retten og tilføjede:

- Hvis der er en klar reference til en anden sang, oplyser jeg det til mit hold, så de kan gøre, hvad der skal til for at skabe klarhed.

Retssagen vil ifølge BBC fortsætte de næste tre uger, før der falder afgørelse.

Du kan høre de to sange herunder og sammenligne: