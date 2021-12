Verdensstjerne hevet i retten

Taylor Swift beskyldes for at have stjålet bidder fra en sang fra år 2000 til sit hit 'Shake It Off', som hun udgav i 2014

Det går rigtig godt med musikkarrieren, hvor hun er en af verdens største stjerner målt på pladesalg, streams og fanbase.

Men selv om hun er så rig, at hun næppe nogensinde får brugt hele sin formue, har også Taylor Swift ligesom os almindeligt dødelige af og til problemer at skulle tage sig af.

Lige nu er hendes største af slagsen en kommende retssag, som en føderal dommer i USA netop har besluttet, at hun skal trækkes igennem.

Det skriver buzzfeednews.

Årsagen er et af hendes største hits, 'Shake It Off', fra 2014.

Her skulle Swift ifølge anklagen, der allerede så dagens lys i 2017, have tyvstjålet tekstbidderne 'playas, they gon' play' og 'haters, they gonna hate' fra gruppen 3LW, der hittede med nummeret 'Playas Gon' Play' tilbage i år 2000.

Nummeret er skrevet af Sean Hall og Nathan Butler. Det var de to herrer, der for fire år siden startede hele misæren, men allerede et år efter afviste en dommer dog søgsmålet på et tidligt tidspunkt, fordi det var 'for banalt'.

Dén vurdering blev dog appelleret, og året efter var der mere held i sprøjten for sagsøgerne, som fik sagen tippet over til egen fordel ved en domstol, der skulle afgøre, om der fortsat var mulighed for søgsmål.

Et korstog for bankbogen

Tingene går ikke altid så stærkt i det amerikanske retssystem, så først her i slutningen af 2021 skulle dommer Michael Fitzgerald så forleden endegyldigt vurdere, om der var basis for en stor retssag med henblik på at afgøre skyldsspørgmålet én gang for alle.

Han argumenterede for, at selv om Taylor Swifts team havde gode argumenter, så er der trods alt stadig en reel uenighed om - og nu bliver det tørt - 'den potentielle substantielle ensartethed mellem tekst og sekventiel struktur i sangene'.

Og således lød hans endelige konklusion, at sagen nu SKAL for retten på et endnu iukendt tidspunkt.

Taylor Swift har også været sagsøgt af en forlystelsespark tidligere i 2021. Artiklen fortsætter under videoen ...

Peter Anderson, der repræsenterer Taylor Swift, fortalte efter beslutningen det engelske medie The Guardian, at 'retssagen ikke er et korstog for alle kreative sjæle, som sagsøgerne ellers har signaleret, men derimod et korstog for Sean Halls (en af søgsøgernes, red.) bankkonto'.

'Det er ikke os'

Taylor Swift har mange fans, der støtter hende i tykt og tyndt. Det har stakkels 3LW, der udgav den 'kopierede' sang, måttet sande.

Fredag gik de således på sociale medier og lavede et statement, hvor de fortæller, at det IKKE er dem, der står bag søgsmålet, og at de indtrængende beder Swifts fans om at stoppe med at rette deres vrede mod dem.

Lyt til 'Shake It Off' og 3LW's 'Gon' Play' herunder og se om du kan finde tekstbidderne, hele sagen drejer sig om.