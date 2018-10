Verdensstjerne konverterer til Islam

Den irske sangerinde Sinead O'Connor har fraskrevet sig sin katolske tro og har istedet konverteret til Islam.

I den forbindelse har hun taget et nyt navn, Shuhada' Davitt, skriver bl.a. Irish Times.

'Jeg er stolt af at kunne bekendtgøre, at jeg er blevet muslim. Det er en naturlig konklusion på enhver intelligent teologisk rejse. Alle skrifts-fortællinger leder til Islam. Hvilket vil gøre alle andre skrifter overflødige. Jeg vil blive givet et nyt navn. Det vil blive Shuhada', skriver den tidligere Sinead O'Connor i et tweet.

I de sene 1990'ere blev hun optaget som præst i en katolsk sekt, The Irish Orthodox Catholic and Apostolic Church'.

Sidste år ændrede hun sit navn til Magda Davitt, men nu får hun altså igen et nyt navn.

Som Sinead O'Connor debuterede hun i slut-80'erne med albummet 'The Lion and the Cobra. Et kæmpe-hit fik hun i 1990 med Prince-sangen 'Nothing Compares 2 U'.

Karrieren er gået op og ned, men den har aldrig været helt forbi. Og hun sagde i et interview med Daily Mail for få dage siden, at hun for tiden arbejder på en ny EP med hjælp fra berømte musikere som Ronnie Wood fra Rolling Stones, Nick Mason fra Pink Floyd og den amerikanske sangerinde Imelda May.

