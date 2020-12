Verdensstjerne overrasker: Ude med nyt musik

Julen er hjerternes fest - og gavernes. Sidste år var Kanye West gavmild og berigede verden med det gospel-inspirerede album 'Jesus Is Born'.

Og det ladet til, at en juletradition er begyndt. I år er han nemlig ligeledes i gavehumør.

Kessler i shitstorm: 'Uansvarligt'

Kanye har overrasket fans ved at udgive en EP med titlen 'Emmanuel' fredag. Det er dermed verdensstjernens tiende album og hans andet album med the Sunday Choir, som er et kor, Kanye har skabt, der optræder til nogle gudstjenester, Kanye har stået for mange søndage det sidste år.

Det skriver Rolling Stone.

Artiklen fortsætter under billedet...



Kanye er gift med reality-dronningen Kim Kardashian. Sammen har de fire børn. Foto: Ritzau Scanpix

Denne gang er EP'en inspireret af latin-musik og indeholder fem sange. Det betyder også, at albummet kun er 12 minutter langt, hvor sidste års album havde noget mere fylde med hele 84 minutter på 'Jesus Is Born'.

Det nye album bliver beskrevet i en pressemeddelses som 'en fejring af miraklet, fødslen af Jesus Kristus'.

Julehilsen gav bagslag

Den 12-minutter lange EP er produceret og komponeret af den meget kristne Hr. West.

Tilbage i 2019 offentliggjorde den amerikanske rapper, at han havde genfundet kristendommen og begyndte at lave gudstjenester mere eller mindre hver søndag med et kor - koret så dagens lys ved kendisfestivallen Coachella tilbage i 2019.

Dette kor er også med på den nye EP.

Titlen på dette album, 'Emmanuel', kan oversættes til 'Gud er med os'. De fem sange på albummet hedder Requiem Aeternam, O Mira Nox, O Magnum Mysterium, Puer og Gloria.

Albummet er tilgængeligt på både Apple Music og Spotify.