Verdensstjerne ramt i hovedet

Under afviklingen af sin nærmest udsolgte verdensturné 'Love on Tour' blev Harry Styles pludselig ramt af et objekt. Episoden blev filmet, og det er tydeligt at se stjernen ømme sig på optagelsen

Der er altid de idioter, der ikke kan holde kastearmen i ro.

Hver gang der er landskamp i Parken, bliver tilskuerne altid advaret mod at kaste med deres ellers så dyrt købte Carlsberg. Desværre er førnævnte uromagere utroligt glemsomme, og derfor er det typisk muligt at spotte et flyvende fadølsfyldt plasticglas i luften kort efter en dansk landsholdsscoring.

Det er da træls at få en fadøl i nakken, men det er trods alt rarere end at få noget hårdt kastet imod sig. Desværre for mange store musiknavne hersker der netop den tendens, at de bliver omdannet til omvandrende målskiver under koncerter.

Og desværre sker det, at artisterne ikke når at undvige publikums kasteskyts, som tilfældet var for verdensstjernen Harry Styles under hans seneste optræden i den østrigske hovedstad, Wien.

Her fik han et uidentificeret objekt kastet i hovedet. Episoden blev optaget af en fra publikum, og på videoen er det tydeligt at se, at Styles ømmer sig efterfølgende.

Dog er det ikke første gang, hele verdens Harry får ting fyret imod sig. Tidligere er han blevet ramt af alt fra en vandflaske til et stykke friturestegt kylling på scenen.

Da Harry Styles indtog Horsens tilbage i maj, blev den jyske flække omdannet til et trafikalt, men mangfoldigt miskmask. Foto:Anders Brohus

Sørgelig tendens

Harry Styles er dog ikke den eneste, der har stået ansigt til ansigt med de uidentificerede flyvende objekter, som gang på gang bliver harpuneret mod musikerne.

På grund af gentagne kast med ølkrus og andre genstande truede Andreas Odbjerg med at forlade sin koncert i Løkken før tid.

Sangerinden Pink blev for nylig overrasket med en frysepose, som blev kastet op under en optræden. Til sangerindens store forundring spurgte hun vedkommende i publikum, hvad der var i posen, hvortil Pink pludselig var i besiddelse af fanens afdøde mor i askeform.

Selvom Harry Styles fik harpuneret en hård genstand mod sig, så topper det nok ikke Pinks underlige oplevelse med en fans afdøde mors aske. Foto: Alex Halada/Ritzau Scanpix

Det var Alicia Beth Moore, der er hendes borgerlige navn, ikke just begejstret for. Engelske Adele var lidt mere hård i betrækket under en nylig koncert, da hun bad publikum om at holde igen med at kaste ting op mod hende. Ellers ville hun 'slå dem ihjel'.

Værst gik det for Bebe Rexha, der fik en telefon i hovedet og måtte sys efterfølgende.