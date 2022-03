Verdensstjerne sætter vild rekord

Britiske Dua Lipa er blevet beskyldt for at plagiere op til flere andre numre på sin sang 'Levitating', men netop den single har nu opnået at blive den længst placerede i træk af en kvindelig kunstner på Billboard Hot 100-listen nogensinde

70 uger!

Så lang tid har den britiske popdiva Dua Lipa, som har albanske rødder, været placeret på den anerkendte amerikanske hitliste Billboard Hot 100 med sin single 'Levitating', der udkom i 2020.

Det er rekord for en kvindelig kunstner, for aldrig tidligere har nogen ligget - uafbrudt - så lang tid på listen med det samme nummer, skriver Aftonbladet.

Derned vipper hun country-popsangerinden LeAnn Rimes af pinden.

Rimes, som mange herhjemme måske især husker for hittet 'Can't Fight The Moonlight' fra filmen 'Coyote Ugly', har således hidtil haft rekorden, der lød på 69 uger i træk, med sin powerballade 'How Do I Live' fra 1997, der indtog Billboard-hitlisten langt ind i 1998 dengang.

Siden har ingen været i stand til at slå den vilde bedrift - før nu.

Plagiatanklager

Bare 26-årige Dua Lipa er inden for ganske få år blevet en verdensstjerne, siden hun bragede i gennem som sangerinde på dj'en Martin Garrix' single 'Scared to be Lonely' i 2017.

Siden har Dua Lipa hittet over hele verden med bl.a. 'New Rules', 'One Kiss' (sammen med Calvin Harris), 'Be The One', 'IDGAF' og 'Break My Heart'.

I det amerikanske er det altså dog 'Levitating', de tilsyneladende har været mest vilde med. Det har skabt ekstra megen fokus på nummeret, og måske derfor er der opstået en række plagiatanklager.

Først mente bandet Artikal Sound System, at Dua Lipa havde kopieret deres sang 'Live Your Life' fra 2017, og siden kom også sangskriverne L. Russel Brown og Sandy Linzer til, som i kor bedyrede, at Dua Lipa har tyvstjålet fra deres to numre 'Wiggle and Giggle All Night' fra 1979 og 'Don Diablo' fra 1980.

Dua Lipa er blandt hovednavnene til dette års Roskilde Festival.