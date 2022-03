Verdensstjerne sagsøgt igen

Dua Lipa er endnu engang blevet sagsøgt for at have kopieret toner til hittet 'Levitating'

På mindre end en uge er popstjernen Dua Lipa blevet ramt af to søgsmål - vel at mærke for samme sang.

I sidste uge var det bandet Artikal Sound System, som hævdede, at hun har kopieret omkvædet fra deres sang 'Live Your Life' fra 2017 til hittet 'Levitating'.

Fredag ramte endnu en anklage, denne gang fra sangskriverne L. Russell Brown og Sandy Linzer, som mener, at Dua Lipa har stjålet med arme og ben fra deres sange 'Wiggle and Giggle All Night' fra 1979 og 'Don Diablo' fra 1980.

Det skriver Billboard.

'Tiltalte har leviteret sagsøgernes immaterielle rettigheder. Sagsøgerne anlægger sagen, så den tiltalte ikke kan vrikke sig ud af den forsætlige krænkelse', lyder det ifølge mediet i en skriftlig udtalelse fra sangskrivernes advokater, der altså tydeligt trækker tråde til de numre, sagen omhandler.

For meget inspiration

Af meddelelsen fra advokaterne fremgår det, at Dua Lipa i tidligere interviews har indrømmet, at hun har ladet sig inspirere af ældre musik for at skabe en retro-lyd på 'Levitating'.

L. Russell Brown og Sandy Linzer peger mere specifikt på melodien i begyndelsen af nummeret, som de mener, er kopieret fra deres sange.

Det fremgår ikke, hvor meget de kræver i erstatning fra Dua Lipa. Dua Lipas management er ifølge Billboard ikke vendt retur på mediets forespørgsel om en kommentar til sagen.

Til sommer skal Dua Lipa spille på Roskilde Festival, hvor hun også optrådte i 2018.