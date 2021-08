Verdensstjerne spiller helt speciel koncert

Det vil i løbet af denne weekend være muligt at tage på eventyr med superstjernen Ariana Grande og høre nogle af popstjernens største hits i det populære videospil Fortnite.

Spilproducenten Epic Games fremhæver begivenheden som en vigtig del af selskabets nye strategi.

I løbet af fem forskellige runder fra fredag til søndag kan spillere vælge en mulighed, der lader dem 'rejse rundt' med sangeren og samtidig høre hende give 'koncert'.

Opleves i hele verden

Ariana Grande vil undervejs være repræsenteret af en spiludgave af hende selv - en såkaldt avatar.

Den 28-årige sangers avatar er en blanding mellem et menneske og en fantasifigur, der enten vil være klædt i et sølv skørte og en sølv top eller en kort dragt lavet af blå skæl fra et ukendt væsen.

De fem runder er inddelt i fem forskellige tidszoner, så spillere i alle verdensdele har mulighed for at få et glimt af sangeren i spillet.

I løbet af runderne, der varer cirka en halv time, vil Ariana Grandes avatar optræde med flere af sangerens største hits som 'Be Alright' og 'Positions'.

Det vil samtidig være muligt at købe merchandise inspireret af sangerinden i Fortnites spilbutik.

Ny strategi

Ariana Grandes optræden er en del af Fortnites strategi om at gå fra at være et overlevelsesspil til at være en underholdningsplatform.

- Det er virkelig et område, hvor vi gerne vil innovere, fordi Fortnite bør altid eksisterer i partnerskab med aktiviteter i den virkelige verden, siger Phil Rampulla, der leder Epic Games' brandingstrategi, til nyhedsbureauet AFP.

- Vi erstatter ikke koncerter. Vi erstatter ikke film. Vi lever i harmoni med disse ting og udvider og forbedre der, tilføjer han.

Fortnite har omkring 350 millioner brugere globalt. Tidligere har hiphopstjernen Travis Scott også optrådt i spillet.

Showet med Ariana Grande i Fortnite kan ses af spillere i hele verden lørdag klokken 20 dansk tid og igen søndag for spillere i Europa klokken 16 dansk tid.