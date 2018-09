Verdensstjernes datter død

Venisha Brown, der er datter af soul-legenden James Brown og Yvonne Fair, døde onsdag som følge af komplikationer i forbindelse med en lungebetændelse.

Hun døde på Augusta University Health Medical Center i staten Georgia. Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt people.com

Ligesom sin far var hun sangskriver og musiker og spillede desuden en rolle i The James Brown Foundation, der har til formål at ære faderens minde og holde hans musik i live for eftertiden.

Michael Jackson, Jesse Jackson og Venisha Brown lytter til Al Sharptons tale under James Browns bisættelse i 2006. Foto: Ritzau Scanpix

The James Brown Foundation bekræfter dødsfaldet i en udtalelse , hvor de blandt andet skriver, at hun altid vil blive husket som en af de få, der til fulde forstod sin fars dansetrin.

James Brown med det velfortjente tilnavn 'The Godfather of Soul'. Foto: AP

Yamma Brown, der også er datter af 'The Godfather of Soul', har lagt et foto på Instagram til minde om sin søster.