Verdenstjerne: Ændrer teksten i superhit

Den britiske superstjerne Sam Smith ændrede tirsdag teksten til sit største hit for at markere 'historisk' dag

Det var en historisk dag for amerikanerne, da præsident Joe Biden tirsdag skrev under på en ny lov om 'respekt for ægteskabet'.

Den nye lov, 'Respect for Marriage Act', beskytter og sikrer rettigheder til ægtefæller med samme køn, og det fik Sam Smith til at markere øjeblikket musikalsk, da den britiske sanger optrådte med megahittet 'Stay With Me' til underskrift-ceremonien tirsdag.

Det skriver mediet People.

Originalt lyder teksten til den ulykkelige kærlighedssang: 'This ain't love it is clear to see'.

Men i anledning af den historiske dag valgte Sam Smith, der selv identificerer sig son non-binær, at vælge en alternativ version: This IS love, it is clear to see'.

Altså, på dansk, fra 'dette er tydeligvis IKKE kærlighed' til 'det her ER tydeligvis kærlighed'.

Annonce:

'At se præsident Biden underskrive loven var et skelsættende øjeblik for friheden til kærlighed og forhåbentlig kun begyndelse af det vigtige arbejde fremover mod yderligere at udvide beskyttelse af LGBTQ+, non-binære og transkønnede fællesskaber - og arbejdet frem mod en verden, hvor kærlighed kan blive fejret på tværs af race, køn, etnicitet eller seksualitet', skriver Sam Smith i et opslag på Instagram.

Artiklen fortsætter under opslaget

Ifølge amerikanske CNBC garanterer den nye lov ikke retten til ægteskab mellem personer af samme køn, men det sikrer, at staterne hver især anerkender de rettigheder, der juridisk følger med ægteskabet.

Ifølge det amerikanske medie er den nye lov et modsvar til den amerikanske højesterets chok-beslutning om at omstøde kvinders ret til abort i hele USA.