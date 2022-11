Video afslører: Mand brutalt angrebet til koncert

Absurde scener.

Verdensberømte Elton John gav i sidste uge koncert på Dodger Stadium i Los Angeles i USA. Efter musikken var der stor ballade ude foran baseballstadionet, hvor den 75-årige spillede.

Stribevis af medier, heriblandt The Hollywood Reporter samt New York Post, har skrevet, at der blev slået på en mand efter koncerten, og en anden mand blev samme aften anholdt for at have banket ham.

New York Post skriver, at balladen fandt sted, efter en mand steg ud af sin bil for at høre en gruppe mennesker om, hvad der var sket med hans sidespejl.

Efterfølgende blev denne mand angiveligt slået til jorden, hvilket nu er blevet fanget på video.

'Heldig at være i live'

For TMZ bringer nu en video - angiveligt fra episoden foran Dodger Stadium - hvor manden bliver banket. Mediet skriver sågar, at han er heldig at være i live.

Den brutale video kan ses i linket her.

Videoen viser en mand i blå t-shirt, der gentagende gange slår offeret. Offeret rækker hænderne op, men han bliver slået og sparket til jorden.

Det ses også, at en mand med sort t-shirt og sort kasket slår ud efter offeret.

Både The Hollywood Reporter, New York Post og TMZ skriver, at der i skrivende stund er blevet anholdt en mand. I skrivende stund vides det ikke, om det er en af mændene i videoen, der er blevet anholdt.

