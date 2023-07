Video- og musiktjeneste hæver abonnementsprisen

Nu bliver det dyrere for brugere af YouTube Premium og Youtube Music Premium at være abonnent på tjenesterne i USA.

YouTube Premium, der giver brugere magten til at fjerne de mange reklamer, der pludselig dukker op på hjemmesidens videoer, koster omregnet til danske kroner omkring 80 kroner. Men med de nye priser kommer den - efter en tur i valutaomregneren - op og runde cirka 94 kroner om måneden.

Og YouTubes musiktjeneste, der af mange på opfindsomhed blot kaldet YouTube Music, er steget 1 dollar, så den nu koster 73 kroner.

Hurtigt sammenlignet med danske priser på lignende tjenester, har amerikanerne ikke det store at brokke sig over. I Danmark koster et Premium-abonnement 119 kroner om måneden.

I Danmark koster det 119 kroner at se YouTube-stjernene Logan Paul og KSI udfolde sig uden at blive afbrudt af reklamer på videotjenesten. Foto: Henning Hjorth

Kun i USA

Prisstigningen gælder kun for tjenestens amerikanske abonnenter, der er den første, siden YouTube Premium blev lanceret i 2018.

De nye abonnementspriser gør, at tjenesten nu ligger i akkurat samme prisleje som nogle af andre streamingtjenester som Apple Music, Amazon Music og Tidal.

'Vi opdaterer priserne for YouTube Premium og Youtube Music Premium abonnenter i USA for at fortsat at kunne opretholde den høje kvalitet på tjenesten.' udtaler YouTubes talsperson, Jessica Gibby in en pressemeddelse til Deadline og fortsætter:

'Vi tror, at den nye pris reflekterer YouTube Premiums egentlige værdi, som blandt andet tillader brugere adgang til et reklamefrit YouTube og Youtube Music-appen.'