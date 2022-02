Vil aldrig optræde igen efter søns død

Den irske sangerinde Sinead O'Connor fortæller, at hun aldrig ønsker at optræde igen efter søns død

'Der er ikke noget at synge om', lyder det fra Sinead O'Connor.

Udmeldingen kommer efter hendes 17-årige søn døde 7. januar i år.

Den 55-årige irske sangerinde er særlig kendt for hittet 'Nothing Compares 2 U'.

For cirka en måned siden blev Sinead O'Connor indlagt på hospitalet efter sønnens død.

Lørdag aften tweetede hun, at 'tanker om at jeg kommer til at optræde i år eller til næste år eller nogen sinde igen er fejlagtige. Der kommer aldrig til at være noget at synge om igen. #DropsMike'.

I 2018 valgte hun at konvertere til islam og skiftede i den forbindelse navn til Shuhada' Sadaqat. Hun optræder dog stadig under navnet Sinead O'Connor.

Afvænning

Sinead O'Connor har været hårdt ramt af flere personlige tragedier over de senere år.

I flere år har hun været afhængig af hash og stoffer, og hun aflyste derfor i 2020 alle sine koncerter frem til 2022, fordi hun skulle i afvænning.

Sangerinden har flere gange tidligere fortalt om sin hårde opvækst, der har givet hende mange problemer og psykiske udfordringer som voksen.