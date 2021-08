Vil have far fjernet NU

Britney Spears' hold af advokater har sendt nye dokumenter til retten, hvor de beder om at få hendes far, Jamie Spears, fjernet øjeblikkeligt, indtil høringen kan gennemføres i september

Sagen mellem Britney Spears og hendes far, Jamie Spears, har varet i flere år, men nu spidser den til.

Torsdag har Britney Spears' hold af advokater sendt en anmodning til retten om, at de vil have Jamie Spears fjernet som værge for popstjernen øjeblikkeligt.

Det skriver flere medier med indsigt i dokumenterne fra sagen, heriblandt TMZ og People.

Skal fjernes øjeblikkeligt

Jamie Spears har i 13 år ageret værge for Britney Spears, og han har derved styret stort set alt i hendes liv lige siden.

Det er det værgemål, Britney og hendes advokater nu vil have opsagt. Derfor har de torsdag anmodet om, at Jamie Spears bliver øjeblikkeligt suspenderet fra rollen, indtil man kan afholde den officielle høring i sagen, som er fastsat til 29. september i år.

De vil i stedet have indsat Britney Spears' eget valg som værge, økonomen Jason Rubin, som midlertidig værge, indtil høringen er gennemført.

Traumatiseret

'Selvom to måneders ventetid for høringen måske ikke virker vigtigt i forhold til 13 år, så skal frøken Spears ikke være tvunget til at føle sig traumatiseret, miste søvn og lide mere,' står der blandt andet i dokumentet, som de supplerer med at skrive: 'hver dag betyder noget'.

Advokaterne mener, at Britney Spears kan 'begynde at få sit liv tilbage', hvis Jamie Spears bliver fjernet fra rollen som værge, mens man afventer høringen.