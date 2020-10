David Guetta fortæller, at han var forsvindende tæt på et større samarbejde med Madonna, da hun hørte hans stjernetegn

Hvis man tør stole på den verdensberømte dj og producer David Guetta, så er verdensstjernen Madonna ualmindeligt overtroisk. I hvert fald når det gælder stjernetegn.

Han kan således berette, at musiklegenden rettede henvendelse til ham, efter han havde vundet en Grammy i 2011 for hans remix af Madonna-nummeret 'Revolver'. De mødtes og fik en god start.

- Hun fortæller mig, at hun elsker mit remix, og hun foreslog, at jeg producerede hendes næste album. Jeg ankommer så til frokost, og vi taler om alt – musikken, hvad hun vil med albummet. Det går super godt. Det er bare mig og hende. Meget afslappet, bare fedt, siger David Guetta til YouTube-kanalen McFly et Carlito ifølge NME.

- Vi spiser frokost, og det sker virkelig. Alt er godt, og man begynder at tænke på, hvornår samarbejdet skal begynde, fortsætter han.

David Guetta fortæller, at Madonna blev helt skæv i ansigtet, da hun hørte, han var skorpion. Foto: Ritzau Scanpix

Forkert stjernetegn

Men derefter går det helt galt ifølge David Guetta. Han afslører nemlig, at hans stjernetegn er skorpion.

- Pludselig laver hun en ting med ansigtet og siger til mig: 'Jeg er ked af det, men vi kommer ikke til at kunne arbejde sammen. Det var en fornøjelse at kende dig. Farvel', lyder hans gengivelse.

Både The Independent og NME har kontaktet Madonnas bagland for en kommentar til den vilde gengivelse, men det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar. Heller ikke på sine sociale medier har Madonna i skrivende stund kommenteret sagen.