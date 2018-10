Vild fan anholdt: Stormer scenen under stor koncert

Under en Maroon 5-koncert i Toronto lykkedes det en ekstremt målrettet fan at komme op på scenen, inden hun blev anholdt. Se optrinnet i videoen nedenfor

Adam Levine er som popstjerne vant til skrigende piger og nærgående fans, men han må alligevel have fået noget af et chok, da en superfan i sidste uge kæmpede sig op på scenen til en koncert med hans band Maroon 5 i Toronto i Canada.

Det skriver flere medier, heriblandt TMZ.

Under kæmpehittet 'Sugar' dukker den 22-årige kvindelige fan pludselig op på scenen, hvor hun først danser foran bandet og derefter stikker i rend for at komme hen til Adam Levine, før sikkerhedsvagten fanger hende.

Se også: Maroon 5-sanger viser gravid bikiniklædt kæreste frem

Ifølge TMZ blev kvinden anholdt og sigtet for offentlig uro, men efterfølgende blevet løsladt.

Maroon 5 kan opleves på dansk jord, når de gæster Mølleparken i Aalborg 1. juni 2019.

Se den målrettede koncert-gængers vilde stunt i videoen ovenfor.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Under en koncert sidste år valgte Sussi (fra ... Og Leo) flere gange at løfte op i kjolen og vise sin bare bagdel til publikum (Privatoptagelser)