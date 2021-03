Vild kvindekamp: - Du er som kræft!

Cardi B's sexfikserede monsterhit 'WAP' er en af den slags sange, man enten elsker eller hader.

Den konservative kommentator Candace Owens tilhører sidste kategori.

Da Cardi B fremførte det mildest talt saftige nummer med Megan Thee Stallion ved Grammy-showet forleden, gik Candace Owens bananas på Fox News og mente ifølge Rolling Stone, at optrinnet var 'en lesbisk sexscene', der signalerede 'korrosion' og 'enden på et imperium'.

Det blev starten på en ondsindet fejde på Twitter mellem de to kombattanter.

Månedligt raserianfald

Cardi B håner Candace Owens ved at takke hende for at give 'WAP' opmærksomhed, og kommentatoren slår tilbage ved at sammenligne rapstjernen med 'en kræftcelle i kulturen'.

Hun beskylder desuden Cardi B for 'at forgifte sindet hos unge sorte piger'.

Hitmageren kalder Candace Owens en løgner og morer sig over, at republikanere og konservative 'månedligt får et raserianfald over 'WAP'.

Efter censur: Så vilde var de

De to kamphaner hørte åbenbart ikke efter, da Mette Frederiksen i går opfordrede til en bedre tone på sociale medier.

Kontroversielle 'WAP', der står for 'wet-ass pussy', udkom i august og blev en af klodens mest populære sange i fjor.

Cardi B er nu aktuel med 'Up', der også er blevet et hit. Den amerikanske rapper gav koncert på Roskilde Festival i 2019.