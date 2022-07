Vilde anklager mod stjerner: Sagsøgt

Sangen 'Go Crazy', som de amerikanske rappere Megan Thee Stallion og Big Sean står bag, er grundlæggende identisk med sangen 'Krazy' fra 2012.

Det er i hvert fald det, som Detroit-rapperne Duawn 'Go Hard Major' Payne og Harrell 'H Matic' James, der står bag sangen 'Krazy', sagsøger Megan Thee Stallion og Big Sean for.

Det skriver flere amerikanske medier, heriblandt Rolling Stone og Pitchfork

Duawn 'Go Hard Major' Payne og Harrell 'H Matic' James mener, at nummeret 'Go Crazy', som findes på Megans 2020-album 'Good News', er en kopi af deres nummer 'Krazy' og derfor krænker ophavsretten til det.

Det påpeges blandt andet, at Big Sean gæstede Detroit-klubber og barer i den periode, hvor Payne og James optrådte med netop deres nummer Krazy.

Payne og James mener blandt andet, at alt overskuddet fra sangen tilfalder dem.

Annonce:

2 Chainz, der også er en del af nummeret 'Go Crazy', står ikke nævnt i retsdokumenterne.

Pitchfork har forsøgt at få en kommentar fra de to sagsøgte superstjerner, men det har ikke været muligt for mediet.

Megan Thee Stallion gæstede for nyligt Danmark for første gang, hvor hun optrådte på Roskilde Festival. Her skrev Ekstra Bladets anmelder blandt andet, at 'den texanske rapstjerne Megan Thee Stallion var røvgod og bad ass under topenergisk vanvidsshow'

Læs hele Ekstra Bladets anmeldelse her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Har du lyst til at høre ALT om, hvordan 'Bachelor'-parret har det i dag? Så lyt til den dugfriske episode af 'Der er Brev' lige her: