Vildt forbud til dansk koncert: - Fandeme langt ude!

Når den amerikanske popstjerne Ariana Grande gæster Royal Arena som en del af sin 'Sweetener World Tour' 1. oktober i år, er det med et helt usædvanligt krav til koncertgængerne.

Til koncerten er det nemlig ikke tilladt at have en normal taske med. I stedet er det et ufravigeligt krav, at man medbringer sine ting i en gennemsigtig taske eller plastikpose, der max må være 15 x 30 x 15 centimeter, hvis man vil gøre sig håb om at komme ind til koncerten. Fryseposer er ligeledes tilladt.

Det fremgår af en mail, som arrangørerne Live Nation har sendt ud til alle de danskere, der har købt billet til koncerten.

I mailen følger en detaljeret illustration af, hvad der er tilladt at medbringe, som ligeledes er lagt op på Facebook.

- Denne politik er obligatorisk for alle koncertgæster, lyder det i den forbindelse fra Live Nation.

Du kan se illustrationen herunder:

Her kan man se en udførlig beskrivelse af, hvilke krav der er til tasker under Ariana Grandes koncert. Foto: Live Nation

Langt ude

Under opslaget om taskepolitikken er der delte meninger om, hvorvidt det er at tage sikkerheden til ekstremer, eller om det er en fornuftig beslutning.

'Jeg har sgu aldrig hørt om andre koncerter, hvor man kun må have gennemsigtige taske med', skriver en.

'Det der er fandeme langt ude. Jeg ville i hvert fald ikke tage af sted', skriver en anden, mens flere også viser forståelse for kravet:

'Jeg forstår godt den beslutning', skriver en.

'Hellere det end at folk kan slæbe bomber med ind', konstaterer en anden.



De strikse krav til tasker kommer, efter den 26-årige sangerindes koncert 22. maj 2017 i Manchester Arena blev udsat for et tragisk terrorangreb.

Da koncerten var slut, og publikum bevægede sig mod udgangene, detonerede en selvmordsbomber en bombevest. 22 mennesker døde, og 139 blev såret som følge af angrebet. Over halvdelen af ofrene var børn.

Gælder hele touren

Ekstra Bladet har været i kontakt med Live Nation, der oplyser, at taskepolitikken er noget, Ariana Grande selv har krævet, og at det er et krav, der er gældende for hele hendes turné og i alle de byer, hun har optrådt i.

Ariana Grande har også tidligere fortalt på Instagram, hvorfor hun har valgt at indføre politikken om gennemsigtige tasker.

'Vi sender snart emails ud til jer, hvor vi opfordrer til, at I køber gennemsigtige tasker til at tage dine ting med ind på koncertstedet, for sikkerheden kommer til at være meget præcis og gå meget glat, men den vil også være meget striks', skrev hun blandt andet.

