Ville droppe musikken

Ed Sheeran havde seriøse overvejelser om at droppe sin musikkarriere, da han blev far

For omtrent et år siden kunne en jublende Ed Sheeran fortælle, at han var blevet far til datteren Lyra.

Nu fortæller den 30-årige britiske verdensstjerne i et interview på programmet SiriusXM , at han i kølvandet på datterens fødsel kraftigt overvejede at pensionere sig.

- Jeg havde haft fri i et år, og jeg forsøgte på en måde at finde ud af, hvem jeg var, fordi jeg ikke havde spillet musik i et stykke tid. Og musik er nærmest hele min identitet, siger han og fortsætter:

- Så fik jeg min datter - min kone og jeg fik vores datter, og jeg blev forælder. Og så tænkte jeg: 'Det er det, jeg er. Jeg skal bare være far. Jeg skal ikke spille musik mere'.

'Shape of You'-sangerens mange fans kan dog ånde lettet op, for efter nærmere overvejelser blev det ikke til mere end det.

- Jeg synes, det er mere vigtigt for min datter at vokse op og vide, at hendes forældre har en god arbejdsmoral - at hun ser, at de elsker at skabe og nyder deres jobs i stedet for at se på en far, der teknisk set er arbejdsløs, siger han.

Der var da heller ikke stille fra stjernen længe. I december 2020 udgav han singlen 'Afterglow', og i juni i år er den blevet fulgt op af singlen 'Bad Habits'.