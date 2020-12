Violin-legende død

Den karismatiske israelske violin-virtuos Ivry Gitlis er død i en alder af 98 år. Det meddeler familien, skriver BBC.

Han betragtes som en af sin generations mest talentfulde musikere og anses som en moderne legende inden for klassisk musik.

I 1955 blev han den første israelske musiker, der fik mulighed for at spille i det daværende Sovjetunionen.

Ivry Gitlis var stor fortaler for fred mellem israelere og palæstinensere - og han var 'goodwillambassadør' for UNESCO.

Barnestjerne

Allerede i en alder af 5 år, fik Gitlis sin første violin.

- Jeg skulle bare have en violin, selvom jeg var for lille til at spille på den. Men jeg ville bare have den. Jeg begyndte at spille som 6-årig, har Gitlis udtalt til AFP.

Som 10-årig gav han sin første koncert.

Da violinisten Bronislav Huberman hørte Gitlis spille, blev han så begejsret, at han sendte ham til Conservatoire de Paris, hvor Gitlis vandt sin første pris som 13-årig.

Siden har han spillet med mange af verdens fineste orkestrer, men kunne også opleves blandt rockstjerner og i jazz-verdenen.

Han fortsatte sit violin-spil godt op i 90-års alderen.