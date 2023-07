Voldsom trend: Nu er han også ramt

Det bliver farligere og farligere at være popstjerne.

I hvert fald ser det ud til, at en voldsom trend har vundet indpas verden over, hvor musikere bliver gjort til mål for diverse kasteskyts, når de optræder.

Senest er det ifølge Deadline den canadiske sanger Drake, som er blevet ramt. Under en koncert i Chicago tidligere på ugen kastede en koncertgænger en telefon mod scenen, der ramte Drake på håndleddet.

Den 36-årige 'One Dance'-sanger, der har det borgerlige navn Aubrey Drake Graham, lod sig dog ikke mærke synderligt af afbrydelsen. Han kiggede bare ned på telefonen på scenegulvet og sang videre på 'So Anxious'.

Måtte sys

Helt så harmløst endte det ikke for Drakes kollega Bebe Rexha, som for nylig blev ramt i hovedet af en mobiltelefon, da hun optrådte, hvorefter hun måtte hjælpes af scenen og sys efter at have flækket øjenbrynet.

Også Harry Styles er på scenen blevet bombarderet med både en vandflaske og friturestegt kylling, ligesom rapper Lil Nas X i weekenden afbrød sin koncert kortvarigt, fordi der blev kastet et stykke sexlegetøj efter ham.

Flere stjerner har taget kraftigt afstand fra den farlige trend, heriblandt Adele som under en koncert tidligere på ugen gjorde det meget klart, at hun ikke ville finde sig i at være målskive.

- Har I lagt mærke til, at folk ligesom har glemt, hvordan man opfører sig til koncerter i øjeblikket? Folk kaster bare lort på scenen, har I set det? I kan fucking vove på at gøre det. I kan lige vove på kaste noget mod mig, så slår jeg jer fucking ihjel, sagde hun.