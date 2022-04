Ydmyget svensk popstjerne: - Han ville bare i seng med mig

Molly Sandén mødte for alvor bagsiden af medaljen i musikbranchen i Los Angeles, da verdensstjernen Jason Derulo angiveligt kun skrev en sang sammen med den svenske sanglærke, fordi han ville have sex med hende

Den svenske stjerne-popartist Molly Sandén, 29, har prøvet mere end de fleste i en ung alder, og det har nu fået svensk tv til at lave en dokumentar om en af broderfolkets mest populære sangerinder.

Titlen er 'Ingen snyder Molly (igen)' og følger Molly Sandén, mens hun forbereder sig til sin første store arena-turné i det svenske.

Sandén påpeger, at turnéen er et opgør med 'den lille Molly", som bare var midt i teenageårene, da hun blev kørt over af pladeselskab efter pladeselskab og ikke kunne finde sin plads i branchen. Afmagten var stor og selvtilliden helt i bund, og derfor er det vigtigt, at denne turné bliver helt rigtig. Derfor er Sandén en ubetinget kontrolfreak, der vil styre alting selv, forstår man.

Men den halve time lange dokumentar, der kan streames helt gratis, er også et følelsesladet opgør med en fortid, der har budt på store nedture og personlige konsekvenser for den velsyngende svensker, som vi herhjemme bl.a kender for Burhan G-duetten 'Kærlighed & Krig'.

Hun mener således, at kontrolgenet stammer fra de tidlige karriereår, hvor alle forsøgte at styre hende og sende hende rundt i manegen som en hund i et spil kegler. Hun skulle være 'den nye Carola', fortæller hun.

Men også i udlandet, blev hun kastet rundt som et objekt, der bare kunne udnyttes. Blandt andet belyses musikbranchens forældede magtstrukturer og klamme typer især i USA - en musikbranche, der stadig fyldt med lukkede rum, hvor mænd får et skulderklap, mens kvinder tysses på.

Molly Sandén er en af Sveriges største unge sangerinder, og har millioner af streams og flere svensksprogede hits på samvittigheden. Hun har vundet hovedprisen ved P3 Guld i hjemlandet, ligesom hun løb med tre priser ved den svenske Grammy-uddeling, Grammis; 'Årets artist', 'Årets album' og 'Årets pop'. Her i en liveoptræden i dansk 'X Factor' tidligere i år. Foto: Jonas Olufson

Grand Prix-prædikat

Med sorg og frustration i stemmen ser Molly Sandén tilbage på sin tid i Los Angeles, hvor hun for nogle år siden jagtede lykken for at komme af med et 'Mello-prædikat', som hun kalder det. Et prædikat, sangerinden havde fået påklistret, fordi hun havde deltaget i både Junior Melodi Grand Prix i 2006, som hun vandt som 14-årig, og senere tre gange i de voksnes ditto - første gang i 2009 - uden at vinde.

- Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle komme ud af boblen. Jeg ville bare starte forfra. Da har man jo hørt, at det er Los Angeles, man skal tage til. Det var fedt at komme til en ny klike og en ny begyndelse. Men det var også lidt som at gå ind i en tidsmaskine. Den selvforståelse, jeg havde opbygget i Sverige, var helt væk i Los Angeles, fortæller Molly Sandén i dokumentaren.

Fjernet fra sang

Med tunge popbeats, farvet hår og nu på engelsk udgav hun sange med titler som 'Freak' og 'Phoenix', der blev ledsaget af stort anlagte musikvideoer, men hun fandt hurtigt ud af, at det meste var ren overflade og uopnåelige idealer 'over there'.

- Da var det endnu tydeligere, at hvis du vil lykkes, må du gå ned i vægt. Vi sætter dig på en diæt. Vi gør dig ’hot’. Den selvforståelse, jeg havde fået, rakte ikke derovre, fordi jeg var på egen hånd. Jeg fik hurtigt set bagsiden af medaljen og hvor sørgeligt det hele var. Jeg blev skuffet. Nej! Det var ikke sådan her, jeg havde planlagt, at det skulle gå, når man nu gerne vil lykkes. Da begyndte jeg at spekulere på, om det var det værd, fortæller Molly Sandén i dokumentaren og fortsætter:

- Senere kom nogle begivenheder, som virkelig underbyggede det. For eksempel skrev jeg en sang med Jason Derulo og blev stukket i ryggen af hele mit team, mit pladeselskab, mit forlag. De gik sammen bag min ryg og bestemte, at jeg skulle fjernes fra sangen, for jeg var der jo åbenlyst kun fordi, at han ville i seng med mig.

- Jeg blev kørt over at så mange mennesker, som jeg troede, at jeg vidste, hvor jeg havde. Som var MIT team. Det var et kæmpe slag i ansigtet.

