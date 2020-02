40 år efter: Dansk topband overrasker

Malurt er tilbage. Og torsdag aften tog de flere årtier tilbage i tiden:

- Skal vi være unge for en aften? spurgte Michael Falch tidligt i turnépremieren.

Den var folk i hovedstadens udsolgte Store Vega med på.

Hele 40 år efter Malurt udsendte debutalbummet ’Kold krig’, er rockgruppen gendannet for tredje gang i besætningen fra deres tredje album, ’Black-Out’.

Samspillet var forbløffende begejstret, og det fremstod, som om de ikke kun gjorde comeback for pengenes skyld.

På plade lyder deres repertoire karakteristisk firserkikset, men på Vesterbro en halv menneskealder senere var der tiltrængt tyngde i materialet, som blev leveret gedigent uden hverken musikalsk ølvom eller ungdommeligt drive.

Nostalgisk aften

Kvintetten havde tydeligvis øvet sig ihærdigt, og efter en lidt tam indledning kickstartede pågående ’Stormsoldater’ sættet, inden ’Sort søndag’ undtagelsesvis strejfede en alvorlig tone på en aften, hvor nostalgien ellers drev nedad væggene.

Sveden drev til gengæld fra armhuler og vigende hårgrænser i et kvælende hedt Vega.

Malurts koldkrigsrock har aldrig været cool, og det blev der ikke ændret på, men hjertevarmen dunkede til gengæld, mens det mildest talt modne publikum skrålede og klappede med.

Bandet store forbillede, Bruce Springsteen & The E Street Band, har for vane at spille overlange koncerter, og den tendens kopierede Malurt også gennem næsten to timer.

Malurts boss så imidlertid ikke ud til at være ligeså mærket af strabadserne som fanskaren, og toptrimmede, velsyngende og energiske Falch var en mand på en mission. Den lykkedes.

Ørehængerne ’Hjerte af is’, ’Mød mig i mørket’, ’Superlove’ og ’Den eneste i verden’ gik rent ind, mens veteranerne også slap afsted med at fortolke Neil Youngs klassiske ’Hey Hey, My My (Into the Black)’.

Tidsrejsen sluttede med ’Vi ses igen’, men det gør vi forhåbentlig ikke i 2060. Og lad os så komme tilbage til virkeligheden.

