Aarhus ruineret: Vildmænd gik amok

Mastodon er det 21. århundredes mest fængslende metalband.

Hvis nogen skulle være i tvivl, så mindede amerikanerne lige om deres storslåede format, da Østjylland blev torpederet af det enormt ambitiøse orkester.

Det lignede en magtdemonstration. Sådan lød det også.

Mastodon optræder som regel på store festivalscener eller i Store Vega, så det var en sjælden fornøjelse at få vildmændene banket lige i fjæset på et relativt lille spillested som Train på havnen i Aarhus.

De fleste trængte nok til en dukkert efter at være blevet smurt grundigt ind i sved og fadøl gennem knap 90 forrygende minutter.

Nøgne overkroppe

Der var formentlig også næseblod i den traditionsrige metalcocktail blandt publikum, for der blev godt nok slået til Søren, Johnny og Brian på dansegulvet, hvor svingende svenskergarn, nøgne overkroppe og kåde knytnæver ustandseligt for gennem mandehørmen.

Opildnet af modtagelsen spillede Mastodon det bedste de har lært, og så bliver det ikke meget bedre.

Selv sangstemmerne, der før har givet dem problemer, sad lige i det berømte elskab. Kun gruppens problembarn, Brent Hinds, havde lidt bøvl med sin Kaptajn Haddock-vokal i starten, men det var småting på en stor aften.

Mastodon er taget på turné gennem Europa uden at være albumaktuelle, så de benyttede ofte lejligheden til kompromisløst at grave uslebne diamanter frem fra langt nede i bagkataloget, og sættet var stort set blottet for hits.

Det ødelagde imidlertid ikke stemningen.

Med ansigtet først

Det sydede og boblede simpelthen, mens ældre sange som ’Mother Puncher’, ’Megalodon’ og ’Ghost of Karelia’ sendte salen i ekstase. Under sidstnævnte dykkede en crowdsurfer lige ned i dørken med sit glade ansigt først.

Bassisten Troy Sanders kunne ikke lade være med at smile.

Mastodons største musikalske oplevelse var som så ofte før trommetyfonen Brann Dailor, der er en blæksprutte med overmenneskelige slagserier og finesser. Flere fans spillede lufttrommer. De kunne slet ikke følge med originalen.

Kvartettens mangeårige samarbejdspartner, sangeren Scott Kelly fra Neurosis, kom på scenen og brølede med på showets sidste seks numre.

Manden fremfører hvert nummer som om, det er det sidste i universets smertelige historie, og navnlig ’Crystal Skull’ og ’Aqua Dementia’ fik ens knogler til at rasle som kastagnetter.

Rifftunge ’Blood and Thunder’ sluttede lørdagsballet med bravur. Der var ikke en armhule tør.

Sådan skal det gøres. Hvis nogen skulle være i tvivl.

Heavyhovederne fik sig en på opleveren, da mægtige Mastodon lagde til ved Aarhus Havn. Foto: Anita Graversen