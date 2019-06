Afbrudt samleje med ustyrlig Miley

Miley Cyrus varmede såmænd op til sit show på Tinderbox med et onanibillede på Instagram.

Hendes koncert føltes nærmere som et afbrudt samleje.

I løbet af blot 51 minutter knaldede hovednavnet helt igennem. Det var vulgær underholdning og kaotisk som hele hendes forrykte karriere.

Da Miley bad Ekstra Bladets fotograf om at smide en studenterhue op på scenen under 'We Can't Stop', gav hun sig til at slikke den. Og så gnubbede hun naturligvis kasketten på sine røvballer.

Nogenlunde plet

Selve musikken var knap så inciterende, men i et enormt rodet og hæsblæsende sæt fik verdensstjernen da demonstreret, at hun har nogle gode sange. Samt en del ligegyldige.

Ørehængeren ’Mother’s Daughter’ blæste den gigantiske folkemængde foran Rød Scene bagover i begyndelsen, mens hun også ramte nogenlunde plet med tiltalende ’Malibu’.

Der var engagement og glød i hendes vokal. Det kunne dog ikke redde 'Party Up the Street', 'Can't Be Tamed' og rædsomme 'Wrecking Ball'.

Men folket var tydeligvis ikke kommet for at høre Cyrus. De var først og fremmest mødt op for at se hende. Hun havde ikke noget imod at vise sig frem.

Miley Cyrus fik kortvarigt besøg af sin mor, Leticia Jean Finley, i en kaotisk popcabaret på hovedscenen.

Hun klaskede røven op i kameralinsen - og dermed på storskærmene - til tonerne af blandt andre ’Cattitude’, og i en tempofyldt forestilling blev der vrænget ’motherfucker’, ’bitch’ og ’tits’.

Sidstnævnte havde hun visse problemer med at holde nede i sin top.

Fladere end Dolly

Hendes fortolkning af ’Jolene’ var noget fladere end originalen, som hendes gudmor, Dolly Parton, jo står bag.

26-årige Cyrus skamroste Danmark i et par afsporede monologer. Vores friske luft og rene mad sendte hende tilsyneladende i ekstase. Hun har vist ikke været rundt i Tinderbox’ madboder.

Til sidst blev ungdommen opfordret til at redde planeten, inden det er for sent, og op mod midnat var det i hvert fald for sent til, at man kunne tage Miley alvorligt som politiker.

Det var tid til at komme hjem under dynen.

Stjernens vulgære show startede klokken 23.05, og hun var allerede færdig på festivalen 23.56. Foto: Per Lange