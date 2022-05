Afbrudt samleje på jysk mark

Jimilian spændte ben for sig selv under ellers lystig svingom med hæmningsløst publikum i Jelling

Da Jimilian indtog Teltscenen i Jelling som festivalens første stjernenavn, var stemningen decideret overstadig.

Det fik han hurtigt ødelagt.

Først ramte åbningsnummeret, ’Sommer sindssyg’, dog pladsen som et dobbelt vodkashot, men vinderen af ’Vild med dans’ spændte ben for sig selv ustandseligt i en komplet tosset festforestilling.

Det purunge publikum, der væltede hæmningsløst rundt mellem hinanden, ville bare have debile bangers som ’Smid tøjet’, ’Damer på lager’ og ’Har det fucking godt, og det fik de.

Alskens gøgl

De fik imidlertid også alskens gøgl fra Jimilian, der introducerede sin manager, sang ballader og fødselsdagssang, gav drinks til fansene, havde tekniske problemer, snakkede om alt og intet og lancerede merchandise med en charme som en tvivlsom brugtvognsforhandler.

Fanskaren holdt sig slet ikke tilbage, mens Jimilian fyrede et utal af numre af på en time. Foto: Per Lange

Når han fik det hele op at stå med sine sms-tekster om røv og nøgler, så var det herlig underholdning, men det føltes for ofte som et afbrudt samleje med ustadig bølgegang i flabens lunkne jacuzzi.

Jimilians banale balkanpop blev serveret med dåsesound, og hitmagerens maritime scenografi fik det til at minde om noget, hans albanske hjemland havde sendt til Eurovision.

Det var gakket galimatias og som en kort diskotekskoncert, der i en brandert havde forvildet sig ind på en festivalplads.

Festivalsommeren er i gang. Så blev den stoppet. Så gik den i gang igen. Så blev den stoppet.

