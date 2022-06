Afbrudt samleje på megascene

Drew Sycamore piskede en stemning op med sine radiohits, men hun havde for få af dem i Odense

Torsdag eftermiddag åbnede Drew Sycamore hovedscenen på Tinderbox med ryggen mod et gigantisk gult bagtæppe.

Gul signalerer jo fare, men der var nu ikke fare på færde, da hun heller ikke ligefrem så rødt på Rød Scene.

Onsdag åbner hun Roskilde Festivals kæmpemæssige Orange, og hvis det skal gå godt, bør hun hurtigt hyre nogle dygtige strippere, overtale Elvis Presley til at synge duet og udsende nogle flere radiohits.

’45 Fahrenheit Girl’, ’I Wanna Be Dancing’ og ‘Take It Back’ er driftssikre ørehængere, men Drew Sycamores midtsøgende materiale rækker ikke til et sæt på 70 minutter.

Så koncerten føltes som afbrudt samleje. Faktisk mere afbrydelse end samleje.

Selfier og sig selv

Et behersket udsnit af de 48.000 mennesker, der ifølge arrangørerne træder ind på pladsen dagligt, var pludselig til stede, når der kom en af dem, de kender fra P3, men ellers havde de primært travlt med selfier og sig selv.

Publikum kan senere i dag tage billeder af Thomas Helmig, Zara Larsson og Stormzy. Foto: Per Lange

Drew Sycamores Duracell-energi og spinkle dåselyd understregede fornemmelsen af at høre radio i flok, og hun laver pop, der ikke vil ret meget andet end at være populær

Dansk-waliseren fra Himmerland er blevet 32. Det er på tide at lægge teenagepoppen bag sig, men det er der ikke noget, der tyder på, hun gør.

Nyheden ’Paradise’ lød i hvert fald børnevenlig. Drew Sycamore fortalte, hun har skrevet et nyt album, men mon ikke sangerinden har fået hjælp, som til gennembrudspladen ’Sycamore’.

Hun har i hvert fald brug for assistance, når det gælder kunsten at tale til publikum.

’Dejligt at se jer’, ‘Er I derude?’ og ‘Har I det godt?’ er mere uoriginalt end hendes musik.

Det var farveløst.

Billedgalleri af Per Lange

Fuld skærm

--------- SPLIT ELEMENT ---------