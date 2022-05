Aldrig set før: Raplende vanvid

Benjamin Hav sprængte rammerne for koncertformatet med sprudlende kraftpræstation i Sydjylland

Hvad fanden tænker de på?

Det spørgsmål presser sig tit på, når man er på vej hjem fra endnu en mislykket rapkoncert.

Rapperen Benjamin Hav har tænkt sig at revolutionere genren som scenekunst, og det lykkes for ham i øjeblikket i et bemærkelsesværdigt inspireret samarbejde med backingbandet Familien.

Fredag aften i primetime gav de deres første festivalkoncert i Jelling, hvor de aldrig havde set noget lignende.

Stikker helt af

Hvor skal man starte? Og hvor ender det? Aner det ikke, men det er en del af charmen ved Benjamin Havs vildt musikalske og totalt anarkistiske totalteater.

Han genopfinder sit sangkatalog i en barok forestilling, der fundamentalt forekommer at være sat i verden for at understrege hans anstrengte forhold til tilværelsens absurditet.

37-årige Benjamin Hav spillede sange fra både solokarrieren og tiden i duoen Benal. Foto: Per Lange

Københavnerens tekstunivers er skævt og utilpasset nok i forvejen, men det stikker helt af, når det præsenteres i en bæbrun scenografi og med et persongalleri, der ligner pedeller på en gammel galeanstalt.

Der blev danset, så man troede, det var løgn, og Familien spillede så forrygende overskudsagtigt, at man nærmest heller ikke troede på det.

Det var konsekvent gennemført tilsat mageløs timing, mens Benjamin Hav sprang ud på dybt vand, hvor han sagtens kunne bunde.

Det var raplende. Men ufatteligt godt tænkt.

Billedgalleri af Per Lange