Amatøragtig: Hvad laver hun?!

Det er som bekendt fra fulde folk og taxachauffører, man skal høre sandheden.

Under Møs koncert på Tinderbox tumlede en omtåget gut i OB-’strivet’ skjorte ind i en anmelder og konstaterede bramfrit:

- Hun er gået af mode!

Så sang Mø hittet ’Lean On’, og øjeblikkeligt var hun moderne igen hos den akut dansegale mand. I hvert fald i tre minutter.

Måske er han taxachauffør til dagligt. Han kunne ikke køre hjem.

Blævrende bas

Mø vendte hjem til Odense, men det var en noget anden Karen Marie Aagaard Ørsted Andersen end verdensstjernen, der hentede hjemmebanesejr på Tinderbox i 2015.

Popsangeren er løbet tør for hits, og hendes seneste album, ’Motordrome’, er et flop. Også i Danmark.

Mø var programsat til at optræde halvanden time, men hun var kun på scenen 70 minutter. Foto: Per Lange

På Tinderbox famlede hun efter sine rødder i punk med et mere håndspillet udtryk og råt look, men op mod midnat blev det en underlig rodet og halvfærdig forestilling på Blå Scene.

Kort forinden havde The Minds of 99 vist formatet med en klassekoncert fra hovedscenen, og Mø kom til at fremstå lettere amatøragtig i sammenligning med københavnerne.

Bassen blævrede helt uhæmmet de første tyve minutter, mens Møs mange retningsløse monologer indikerede, at hun var lige så uerfaren som lydmanden.

Færre og færre

Af og til virkede det imidlertid.

Stemningsfulde ’Punches’ slog gnister op mod aftenhimlen, og energiske udgaver af ’Nights With You’ og afsluttende ’Final Song’ fik folk til at danse uden respekt for omgivelserne.

Diskofilt dunkende ’Live to Survive’ var som at være til Aqua samme sted et døgn tidligere. Bare med færre mennesker. Og der blev færre og færre.

Mø er opvokset få kilometer fra festivalpladsen i flækken Ubberud - eller ’flængen’ som Tessa kaldte det på Tinderbox i torsdags.

Men Mø lignede en, der ikke rigtigt vidste, hvor hun hørte til. Og hvor hun skulle hen.

Billedgalleri af Per Lange