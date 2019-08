Amatører: Jysk folkefest afblæst

Folkeklubben har med flid, snilde og charme fået opbygget en betragtelig fanbase, der målt per indbygger næppe findes større end i Tønder, hvor de tre gæve spillemænd har været darlings siden deres spæde start i 2013.

Efter gennem årene at have underholdt i festivalens telte indtog bandet torsdag aften hovedscenen, Open Air, og før ekstranumrene fik de såmænd overrakt en guldplade for succesen med efterårets tiltalende album ’Sort tulipan’.

Musikken glimtede bare ikke i skumringen. En af de største publikumsskarer i Tønders lange historie blev ladt noget i stikken. Den planlagte folkefest indfandt sig aldrig.

Trioen har altid haft en liflig duft af glade amatører, men de fremstod amatøragtige på en helt anderledes fesen facon i det sønderjyske.

Festivalen er spækket med dygtige musikanter. Folkeklubben er dog ikke blandt dem, og sange som ’Alle vil de vide hvorhen’, ’Falden Gud’ og ’Vikaren’ hang slet ikke sammen i koncertens vaklende indledning.

Underligt fortabte

I et flakkende lydbillede var bandet længe om at få fodfæste, men uden det blev rigtigt godt fik de langsomt nogenlunde styr på både deres bløde sound og samspil.

Den assisterende bassist, Ida Duelund, er en gevinst for gruppen, der dog savner basalt musikalsk overskud på så stor en scene, hvor de ofte fremstod underligt fortabte og overmatchede.

Titelnummeret fra ’Sort tulipan’ fungerede tilforladeligt som chanson, mens hæderlige udgaver af ’For pengene’, ’Hvor smukt kan det regne’ og ’Danmarksfilm’ understregede, at Folkeklubben har bragt poesien tilbage i dansk pop.

Frontmand Kjartan Arngrim er god med ord, men det var vist ikke meningen, han skulle ramme plet, da han undervejs udbrød:

- Tønder, stoler I på Folkeklubben? Det er en rigtig dum idé!

De må tilbage i Telt 2 og øve sig.