Farvel og tak til rocklegende i Tivoli

C.V. Jørgensen sang en slatten version af ’Sæsonen er slut’, da hans koncert i Tivoli var ved at være ovre sent fredag aften, og sæsonen er vitterligt slut for veteranen.

Hans omfattende comebackturné nåede nemlig til vejs ende på Plænen, og måske var det også et farvel til landets mest lovpriste rockpoet. Man har lov at frygte.

Det er otte år siden, Jørgensen sidst skiftede knallerten ud med turbussen, og hvis han skal bruge ligeså lang tid på at lade batterierne op til næste gang, så er han altså 76, når han atter står og smiler tummelumsk på scenen.

I en alder af 68 synger sjællænderen imidlertid glimrende og med nærvær og indlevelse i tidløse linjer, der også vil give mening langt ind i sjælen, når han ikke længere er der til at synge dem live.

Under en sort sol

Gennem et 79 minutter langt sæt med flere udfald og få stjernestunder lyste en underskøn ’Blåt blod til alle’ op i den gamle have, hvor det klædte Jørgensen at være under en sort sol efter mange eftermiddagskoncerter i sommerens løb.

Det ganske lille bands nye guitarist, Rune Kjeldsen, klædte sangskriveren knap så godt. Knægten spiller uden autoritet, og hans fesne klang efterlod et famlende indtryk.

C.V. Jørgensen trak ifølge Tivoli knap 15.000 publikummer til koncert i hjertet af København. Foto: Per Lange

Jørgensen viftede flere gange umotiveret med armene og mindede om en mand, der ikke rigtig kunne finde ud af, om han var opløftet, bedrøvet eller bare lettet over, at det var den sidste aften med gutterne, sangene og publikum, der som altid tog godt imod den elskværdige nationalhelt.

Det blåtonede repertoire indhyllede Tivoli i en tilbagelænet stemning af zen, som dog blev forstyrret noget af en klodset ’Flik-flakker’ og ’Ude af sync’, som levede lige lovligt op til titlen.

Fra Gedser til Skagen

Åbnerne ’Indian Summer’ og ’Det regner i mit hjerte’ bredte sig med en slags salig melankoli, mens Jørgensen også flere gange fik bevist, at han er meget bedre med ord, når han synger, end når han taler.

- Håber I har hygget jer, lød det inden ekstranumrene.

Og hyggeligt var det. Men for sjældent andet og mere.

C.V. har ikke udsendt et studiealbum siden 2002 og ikke et væsentligt af slagsen siden hovedværket ’Sjælland’ fra 1994.

Ifølge hans bookingbureau, PDH, er der ingen planer for fremtiden, men mon ikke Carsten Valentin har planer om at slappe af efter de seneste fem måneders lange togt fra Gedser til Skagen, som han synger så smukt om i underfundige ’Det si’r sig selv’.

Han lukkede med ’Hvad mere er der egentlig at sige’, og det siger jo en hel del. Måske i hvert fald.

- Jeg håber, vi ses igen meget snart, kom det lavmælt fra legenden, inden han forlod scenen, men det virkede unægtelig ikke, som om han selv troede på det.

Årets Fredagsrock slutter næste uge med de to sangskrivere Søren Huss og Carl Emil Petersen. Foto: Per Lange