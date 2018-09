Megastjerne helt til grin i Royal Arena

50 Cent havde tilsyneladende færre penge end sit navn i 2015. Han erklærede sig i hvert fald bankerot med en gæld på 210 millioner kroner.

Det står åbenbart stadig skidt til med rapperens økonomi. I anledning af det er 15 år siden, han udgav sit debutalbum ’Get Rich or Die Tryin’’, er han taget på en noget suspekt jubilæumsturné med megasællerten.

Lørdag nåede 50 Cent til Royal Arena, og det blev ikke en aften, der gjorde, han fik råd til ret mange ekstra guldkæder.

Den engelske arrangør The MJR Group nægtede at oplyse antallet af gæster, og det var nok, fordi Royal Arena var mere halvtom end halvt fuld.

50 Cent var helkikset, halvhjertet og helt til grin.

Sølle 61 minutter

Den rustne rimsmed fra Queens, New York havde karisma som en defekt kummefryser og timing som en bokser, der har fået så mange bank, at han ikke kan finde ud af ringen.

Håndklædet burde være blevet smidt i ringen, da han kort inde i en koncert på kun 61 uanstændige minutter fik ’P.I.M.P.’ og ’Many Men (Wish Death)’ til at fremstå håbløst ordinære.

50 Cent har altid været en rapper, der ikke rigtigt kan rappe, og det renommé cementerede han med et snøvlende og stakåndet flow, som ikke kunne distanceres længere fra vennen Eminens frådende motormund på Roskilde Festival.

Det er muligt, 50 Cent har status af verdensstjerne, men han virkede mat i en grad, så man skulle tro, det bare var Niarn med Nutella i ansigtet. Det var nederen.

Et sjusket medley

Kollegerne i G-Unit var i det mindste dygtige til at opfordre folk til at vifte med armene. Det kneb med resten.

Dr. Dres pondustunge studieproduktioner var skiftet ud med et gumpetungt band, og i vanlig, skødesløs hiphopstil blev brudstykker af numre som ’I Get Money’, ‘Just a Lil Bit’ og ’Candy Shop’ kastet ind i et sæt, der føltes som et uafbrudt, sjusket medley.

Selve showet var skrabet i en grad, så det mest imponerende øjeblik var da publikum tændte telefonerne på samme tid. En fesen version af ’In da Club’ blev ledsaget af en byge konfetti, hvis omfang tangerede det sørgelige.

43-årige Curtis James Jackson III alias 50 Cent tog mellem 480 og 690 kroner for billetterne, men han var ikke 50 øre værd.

Sikke en falliterklæring.