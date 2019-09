Bekræftet: Død popdiva til Danmark

Otte år efter Whitney Houstons død kommer superstjernen til Danmark.

Den amerikanske sangerinde er blevet genoplivet som hologram og fremfører sine hits i Forum Black Box i København søndag 29. marts.

Koncerten er netop bekræftet af arrangøren Live Nation. I sidste uge florerede datoen 25. marts på nettet, hvilket altså viste sig at være ukorrekt.

Billetpriserne til det opsigtsvækkende show er i dag frigivet. Hvis man vil opleve den døde diva, skal man betale henholdsvis 655 eller 565 kroner plus gebyr. Der er udelukkende siddepladser.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til billetpriserne fra Live Nation.

Danserne lever

Hologrammet af Whitney Houston vil på scenen blive ledsaget af et band, sangere og dansere, der efter planen skulle være i live.

An Evening With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour begynder i januar, og København ligger langt henne i turnéen, men ingen behøver jo frygte, at legendens stemme er nedslidt, når hun når Forum.

Whitney Houstons sidste rigtige koncert på dansk grund fandt også sted i den gamle arena på Frederiksberg, som hun indtog to aftener i sommeren 2010.

Bag popikonets comeback står firmaet Base Hologram, og turnéen er kommet i stand i samarbejde med hovedpersonens bo.

Det generelle salg af billetter begynder på fredag 27. september klokken 10 via livenation.dk og ticketmaster.dk