Bieber helt lam på Smukfest

Justin Bieber måtte tidligere på sommeren aflyse en række koncerter på grund af lammelse i ansigtet, men han er heldigvis blevet en flot fyr igen, så popidolet blev klar til at indtage Smukfest.

Musikalsk var han imidlertid stadig lam.

Sent onsdag indtog fænomenet Bøgescenerne med en indsats, der i bekymrende grad truede med at tangere Britney Spears’ katastrofekoncert samme sted i 2018.

Helt så slemt blev det ikke. Men det var tæt på.

Superstjernen var forbavsende ordinær og helt uden den aura, man bør kunne forvente fra en gut, der er større end Jesus.

Hyldede Gud

Selv lagde Justin Bieber ud med at hylde Gud i en lille introvideo, og så var stilen ellers lagt til en gudsforladt optræden fra et af de mest blæste hjørner af showbiz.

I forhold til hans uanstændigt ringe koncerter i Parken i 2013 og 2016 var Canadas svar på Christopher til stede både fysisk og åndeligt på Smukfest, men han virker godt nok åndsforladt.

Den 28-årige popsanger gik på scenen før tid og optrådte fra klokken 23.30 til 01.10. Foto: Per Lange

Stemningen blandt disciplene var da også nærmest chokerende flad ved de nye Bøgescener, hvor der overraskende nok slet ikke var tætpakket, og navnlig i koncertens første halvdel var det som at overvære en tilfældig deltager fra ’X Factor’.

Justin Bieber har for vane at mime, men han sang såmænd i det jyske, hvor han dog med fordel kunne have mimet, indtil han fik varmet stemmen op og gjorde sig lidt umage med nogle akustiske sjælere og ’All That Matters’.

Skrabet show

Men det var et skrabet show med dåselyd, standardband og de obligatoriske dansere, der heller ikke formåede at sparke liv i en underlig uambitiøs forestilling på 100 minutter.

Justin Bieber gad ikke rigtigt, og poptøserne orkede knap nok at hvine, men ’Intentions’ var den melodiske ørehænger, der skulle have været 15 af.

Det var der ikke.

Justin Bieber forlod scenen flere gange. Måske for at få drop backstage, som da han landede i Billund onsdag eftermiddag.

Han kunne godt have droppet den tale, der handlede om, at lige meget hvem man er, så er man ens. Og racisme er i øvrigt skidt.

Da klokken sneglede sig forbi et, satte han sig ved pianoet og begyndte en overlang jamversion af ’Peaches’ som ekstranummer. Det var, som om han sugede det sidste liv ud af pladsen, og folk flygtede mod soveposerne.

Hovednavnet tabte hovedet.

