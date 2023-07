Binzer hylder Bossen: Halleluja

Det grå guld blev luftet, da rocklegenden Bruce Springsteen tirsdag aften fyldte Parken i København.

Som altid var der ingen form for opvarmning af håbefulde musiktalenter, før der blev sat strøm til Springsteens guitar. Det skete på slaget 20, som var den annoncerede tid.

Ikke noget krukkeri eller nogle divatendenser fra den 73-årige amerikaner. Det var lige på, og så gyngede Parken i to timer og 57 minutter!

Fordums storhed

Jesper Binzer var Ekstra Bladets gæsteanmelder og halleluja for en tirsdag!

- Jeg tager med mig, at der er ingen, der får lov til at leve på deres fordums storhed. Man skal hele tiden oppe sig og holde energien. Og det her var en meget meget stram Bruce Springsteen-koncert, lyder Jesper Binzers vurdering.

- Publikum fik ikke lov at bestemme noget. Det var et bigband-rock-show, der var Las Vegas værdigt, siger han og fortsætter.

- Det var dejligt, rigtig dejligt, at Bruce brugte telepromter, så han kan huske teksterne. Det var rigtigt dejligt, at alt blev leveret live. Det var rigtigt dejligt, at han lå et halvt procentpoint under tonen den første halve time. Der var ikke skyggen af autotune, lyder roserne fra Binzer.

Springsteens E Street Band har spillet sammen i 50 år, men det gør ikke bandet til en for rutineret maskine.

- Bandet bar virkelig præg af, at de har spillet sammen så mange år. Man kunne mærke, at de nød hver en tone, og de har en kæmpe taknemmelighed for at stå på en scene og gøre det, de har gjort i så mange år. Det svingede. Halleluja.

Dejlig, men ikke igen

Det var D-A-D-frontmandens første Bruce Springsteen-koncert.

- Det var rigtig dejligt at se en Bruce-koncert efter alle de år. Men jeg behøver ikke at se den igen på torsdag, siger 57-årige Binzer, der ikke er bleg for at indrømme, at han ville være stolt, hvis han kan fyre den af som 'The Boss' om 15 år.

Undlod hit

Mens mange måske savnede Springsteens største hit, 'Born In the U.S.A.', er Jesper Binzer glad for, at den blev fravalgt.

- Det var virkelig dejligt, at han ikke spillede den. Det var et fornuftigt og voksent valg. Det ville have været for 'trumpsk' at tage den med, siger han.

Det bedste, Jesper Binzer tager med sig fra tirsdag aften i Parken, var at se trommeslager Max Weinburg.

- Jeg har nemlig lige har set hans søns spille for Slipknot på Copenhell, siger han og fortsætter.

- Men det vigtigste jeg tager med herfra er, at når de seneste plader fra Bruce har været en hyldest til sort musik, så giver hele den her koncert mening. Det var en stor gospelkoncert. Groft sagt. Halleluja.