Bizart: Popfadæse i lufthavnen

Mads Langer, Drive In - Live, Københavns Lufthavn, onsdag 20. maj

Så har man set det med. Desværre.

Onsdag startede Mads Langer koncertkaravanen Drive In - Live i Københavns Lufthavn, men det bemærkelsesværdige koncept fik aldrig luft under vingerne på premiereaftenen.

Da først den pirrende fornemmelse af at opleve seancens bizarre rammer havde lagt sig, sad man egentlig bare i sin bil ved siden af 599 andre øser og følte sig hensat til en parkeringsplads ved Bilka.

Og hvad er værre end Mads Langer? Mads Langer solo.

Det virkede enormt fattigt, at han ikke en gang havde band med.

Ingen karisma

Koncerten spredte sig i køretøjerne via bilradioerne, og det lød egentlig fortrinligt i Ekstra Bladets sporty Hyundai, men det var en ringe trøst, når pseudosorte bagateller som ’Monsters In My Mind’ blev hulket af en fimset falsetsanger.

Der findes matematikbøger med mere karisma end jyden.

Han glemte teksten til sin nye sang ’Ukendt land’. Vi andre kan heller ikke huske den.

Hvis man havde set koncerten fra en jacuzzi fyldt med piña colada og side 9-piger, ville det også have været kedeligt. Så kedelig er Langer.

Koncerten savnede basalt nærvær, og dagslyset gjorde blot affæren yderligere stemningsforladt og uvedkommende.

Coronakrisen er forhåbentlig ikke kommet for at blive. Det er drive-in-koncerter forhåbentlig heller ikke. Og er der nogen, der har en vaccine mod Langer?