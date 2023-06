Blasfemi: Guder svigtet i Parken

Depeche Mode har forvandlet gudsforladte Parken til en popkatedral igen og igen gennem årene.

På en grå tirsdag i 2023 gjorde de det igen. Skabte mirakler. Liv i et mørke, hvor bands plejer at gå til grunde.

Depeche Mode gjorde det tilmed overlegent. Og kompromisløst.

Med Dave Gahan som alles personlige Jesus udfordrede Depeche Mode deres 47.000 disciple. Forsamlingen så kun lyset i glimt, men popguderne var blændende stort set uafbrudt i 130 minutter.

Djævel og frelser

Som ved tidligere besøg lagde de relativt afdæmpet ud og arbejdede sig langsomt ind i et magtfuldt sæt, hvor en håndfuld numre fra deres inspirerede nye album, ’Memento Mori’, klarede at stå side om side med klenodierne fra kataloget.

Parken skælvede af den monumentale vellyd fra Depeche Mode, mens Gahan struttede omkring som en blanding af djævel og frelser. Frontmanden kræver scenen. Og tager den. Som en besat.

Martin Gore og Dave Gahan. Først var de fire. Så var de tre. Nu er der to i Depeche Mode. Foto: Per Lange

Hitmagernes mastermind, Martin Gore, croonede mesterlige versioner af ‘A Question of Lust’ og ‘Soul With Me’, men menigheden var underligt stille. De ville bare have ’Enjoy the Silence’. Det fik de naturligvis, og så kammede popmessen for masserne over i eufori.

Depeche Mode nyfortolkede blandt andre ‘Everything Counts’ og ‘A Pain That I'm Used To’ i overvældende arrangementer, der understregede gruppens iver efter aldrig at forfalde til bevidstløs nostalgi.

De mindedes dog naturligvis Andy Fletcher, som døde pludseligt i fjor af en rift i hovedpulsåren. Det faldne medlem dukkede op på storskærmen i 'World in My Eyes’ og er utvivlsomt savnet. Men ikke på scenen, hvor man altid har tvivlet på, om hans keyboard var sat til.

Pisket i vejret

Fanskaren var død på batterierne. Eller måske bare forstenet i chok over den sjældne klassekoncert, de var vidne til. Man har lov at håbe.

Gore og Gahan, der begge er blevet 61, gik ud blandt publikum på en catwalk og sang ’Waiting for the Night’ som duet under ekstranumre. Det var nærmest religiøst.

‘Never Let Me Down Again’ og ’Personal Jesus’ var fænomenale helt til sidst, hvor noget nær samtlige 94.000 hænder blev pisket i vejret af Gahan, men som helhed svigtede menigheden.

Depeche Mode svigter aldrig i Parken.

